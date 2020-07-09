台北市長柯文哲日前在交通會報上表示，有人使用雙北1280元公共運輸定期票搭超過1萬元，要求交通局掌握搭乘超過3000元旅客的使用軌跡，「是不是有人利用捷運做快遞？」。但台北市公共運輸處上午表示，這名個案雖然平均每天使用超過30次，但沒有違反1280月票使用規定，因此目前也沒有計畫調查使用者搭車目的。

柯文哲在會議上指出，公共運輸定期票推出的初衷，雖然鼓勵民眾使用大眾運輸，但坐到1萬多元，「實在很想知道那個人是何方神聖」，質疑應該是有人利用捷運在做快遞。

柯文哲表示，1280定期票的統計發現，每個月有一定比例有搭乘超過3000元的旅客，交通局應要針對這族群去分析，掌握這些人的行動軌跡，如果坐超過3000元，「還要給他免費坐不要錢嗎？」

交通局科長廖苑伶表示，使用超過1萬元的人1個月約1至2人，若以最高票價淡水站到新店站票價65元為例，1個月需搭乘154趟，平均1天5趟，旅客搭乘金額就會破萬。

柯文哲強調，資源要合理使用，但第一次看到有人1280用到1萬多元，他會在不違反個資法的情況下去查，也不會為了防堵一個漏洞而搞到很複雜，畢竟這只是少數人，不用因1、2個人就重改所有閘門、設計、程式，會再研究。

不過經過公共運輸處針對該為個案搭車行為進行分析後發現，該位民眾搭車行為與時間序列、軌跡均為連續行為，並無違反1280月票使用規定，所以目前也沒有計畫調查使用者搭車的目的。

(中時電子報)