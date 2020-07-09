大墩國中校長黃紀生（中）表示，希望孩子們更能珍惜資源，繼續打好每一埸球。（陳世宗攝）

大墩國中2010年創校至今才第10年！校內並無體育班或舞蹈班等專業班級，大墩國中籃球隊僅憑藉社團活動與課餘時間練習，竟意外打出亮眼成績，讓大家眼睛一亮；9日立委張廖萬堅特邀集運動彩券公會以及喆洛國際，捐贈籃球與毛巾等物資給大墩國中籃球隊，希望能鼓勵孩子們繼續努力打出好成績。

張廖萬堅說，很佩服大墩國中籃球隊在有限資源下，竟能多次打敗由體育班組成的球隊，也很佩服「打一場好球，比勝負重要」的運動精神；感佩運彩公會彩券行營運受疫情衝擊，還是政府紓困對象，卻能不忘持續關心學校發展體育，提供捐助，以實際行動成為大墩國中籃球隊最厚實的支持者。

大墩國中校長黃紀生表示，非常感謝這麼長期關心學校及體育的立委張廖萬堅及熱心的運彩公會、喆洛國際願意提供物資來鼓勵孩子們；該校籃球隊沒有體育班資源，也都利用課餘時間練球，希望孩子們更能珍惜資源，繼續打好每一埸球。

運動彩券公會理事長何昱奇指出，除今天捐贈大墩國中籃球外，前陣子也到黎明國中、黎明國小去捐贈物資，希望讓這些運動小將不受疫情影響，都能安心投入球場上，未來也會持續關心支持學校運動。

喆洛國際總監陳嵩豪說，接獲張廖萬堅委員邀請後決定嚮應捐贈活動，更特別請公司內的視覺設計師設計出獨一無二的大墩國中籃球隊毛巾，後續將持續贊助，更期許孩子們能像其設計的精神，尊重對手以及打好每一場比賽，希望每一場比賽都能看到孩子們的精彩表現。

(中時 )