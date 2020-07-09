受到新冠疫情衝擊，空中巴士（Airbus）6月訂單再度掛零，今年已經連續3個月一架飛機都賣不出去，上半總共交機196架，較去年同期暴跌5成，墜入16年來谷底，由於營運面臨空前挑戰，上周宣布裁員 1.5 萬人。

美國財經媒體報導，空巴周三（8日）表示，6月訂單又掛零。不過6月交機為36 架，比5月的24架大幅成長50%，4月疫情高峰時最慘只交機14架。今年上半年累計交機196架，相較去年同期389架，衰退幅度高達49%。

空巴證實有一張訂單被取消，今年來飛機訂單減少298架，凸顯接單情況持續惡化。

Agency Partners 分析師Sash Tusa表示，空巴今年交機量可能為603架，疫情流失的訂單反映在明、後年，因此，2021年交機將大降到355架，2022年稍回升到416架，依此推估空巴可能必須再減產30%。

空巴為歐洲最大航太集團，受到疫情打壓，旗下規模550億歐元（約618億美元）的飛機事業業績掉了4成，由於營運陷入困境，上周宣布1年內裁員1.5萬人。空巴今年來股價崩跌50%。

(中時電子報)