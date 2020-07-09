警方逮捕黃姓大哥在內的7嫌。（陳鴻偉翻攝）

43歲黃姓男子對外自稱天道盟太陽會大哥，在北投開設中古車行，鎖定計程車司機放款，宣稱可協助整合債務，1名運將找黃幫忙，原本200萬被黃「整理」完，竟然變成350萬，每天至少要還7000元，有運將被逼到得了憂鬱症，甚至試圖自殺。

北市刑大偵八隊經循線追查，日前前往車行搜索，當場逮捕黃嫌等7人到案，查扣帳冊、本票借據等證物，全案依組織犯罪、重利等罪送辦。

警方指出，黃嫌對外自稱天道盟，暗中經營地下錢莊，客群主要為需錢孔需的計程車司機，小額放款給對方，借2萬需還3萬，每天還款1000元，利息高達50％，黃為求強力控制，還要求運將不准再跟其他人借錢，一經查獲就要罰款50萬元。

1名蔡姓運將陸續向7、8家錢莊借貸，遭各方追債走投無路，黃嫌等人獲悉後，即表示要幫他「整合債務」，蔡原本有200多萬欠款，被黃整合後隨意灌水，包含「處理費」、「手續費」，最後債務變成350萬元；另1羅姓運將70萬的債也被「整合」成150萬元。

有被害人還不出錢，黃嫌即指使手下將人押回車行，要運將在門口半蹲、操體能，「殺雞儆猴」給其他進出的人看，黃嫌的暴利催繳及恐嚇手段，讓不少運將心生畏懼，就有人因此心臟病發、得憂鬱症，甚至企圖尋短。

警方經循線追查，日前前往車行搜索、逮人，初查被害人至少30多人，黃嫌從去年7月迄今，至少不法獲利上千餘萬，警方除將眾嫌送辦外，另呼籲被害人出面指認。

(中時 )