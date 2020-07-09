為提升空氣品質，北市環保局9日預告畫設3站6處為第一期空品維護區，預計每年可削減27.3噸PM2.5，自明年元旦起，未定檢機車及未取得優級自主管理標章的柴油大客車、大貨車及小貨車，若進入空品維護區最高將開罰6萬元。

第一期畫設的3站6處包括市府、台北及南港等3處交通轉運站；6處觀光景點為陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓。

環保局說明，柴油引擎廢氣已被世界衛生組織公告為一級致癌物，且大型柴油車PM2.5排放強度遠高於其他車種。由於交通轉運站及各大觀光景點，為跨縣市遊覽、客運等大型柴油車出入頻繁區域，為保障民眾呼吸健康，將3站6處優先畫為「第一期空氣品質維護區」，納入管制，要求取得優級排氣管理標章。

環保局空噪科長楊梅華表示，明年1月1日起未符合空品管制車輛進入空品維護區者，將先予稽查勸導，自2月1日起，對違規車輛取締告發，違反者按車種可處500至2000元罰鍰，最高可處6萬元。

她指出，管制做法上，3處轉運站每年進出車次約達189萬輛，管制區域為站體內車輛出入口，範為較單純，將結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制車輛廢氣；6處觀光景點每年行經車次約4.3萬輛，管制區域為所屬停車場、出入口及周邊道路，屬開放式區域，管制區內會安排稽查人員攔檢取締。

楊梅華說，未來3站6處空氣品質維護區上路後，預計每年可削減27.3噸PM2.5，占移動源PM2.5排放4.5％，不只維護市民呼吸健康，也提升北市空品。

環保局補充，國際各大城市如德國柏林、荷蘭阿姆斯特丹及瑞典斯德哥爾摩，為改善都市空品都有類似「空氣品質維護區」的設置，禁止或限制特定汙染車輛，英國倫敦去年更推動超低排放區，進一步加強管制汽機車廢氣。

(中時 )