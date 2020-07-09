聯發科漲多拉回 市值強守兆元大關 11:012020/07/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電（2330）獲外資調升目標價，資金似有出聯發科（2454）大舉轉進台積電的跡象，造成聯發科股價一早重挫至640元大跌21元，隨後回穩至650元之上。 聯發科獲得外資調升目標價至1,000元的千金之列，8日股價急漲至661元，市值首度站上1兆元大關，今日獲利回吐賣壓出籠，股價最低來到640元，但市值為1.017兆元，強守兆元大關的企圖明顯。未來若能晉升千元地位，聯發科市值將超過鴻海，成為僅次於台積電的台股市值前二強。 (工商 ) #台積電 #鴻海 #聯發科 #兆元大關 #市值 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 1分鐘讀財經》工具機做三休四 恐爆倒閉潮 - 財經 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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