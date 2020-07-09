中美對抗近期再升溫，也讓台灣的角色再度成為討論話題，過去一直有觀察認為在冷戰時期，台灣是美國對抗中國大陸的一顆棋子，但資深媒體人陳朝平卻提出新的觀察認為，在兩岸實力消長下，台灣已無力當美國抗中棋子，因為世界已經改變，美國不可能長期一國獨大。

陳朝平日前接受港媒《中評社》專訪，他先是解釋，在冷戰時期，台灣的實力至少有恐怖平衡的能量，當時台灣的軍事力量，有美援的軍艦、軍機，相較大陸當時武器艦隊甚至沒有防空飛彈，對岸是落後的，台灣的確是有能力在第一島鏈牽制住大陸，但經過多年後，兩岸實力此消彼長，台灣已沒辦法發揮棋子的作用。

陳朝平分析，從《香港國安法》制定到實施迅速，顯代表北京根本不在意台灣的反應，且在廈門大學設立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」就代表，大陸已經想通了兩岸關係最大的問題，是民進黨綁架中華民國，大陸實力持續增長下，「北京對兩岸態度已經決定走自己的道路，某種程度放棄了對話」。

陳朝平坦言，他不認為「兩岸統一可以靠武力達成，而和平統一是唯一的道路」，在兩岸問題和中美關係上，美國不可能長期一國獨大，世界已經改變了，「美國對台灣問題的影響力會越來越低，北京則會慢慢升高，而台灣在中美對抗之間，已沒有能力作為棋子」。

既然台灣不能發揮棋子作用，他建議或許應該轉換想法，作為「調和中美」的作用，台灣應該針對世界上重要人類共通的問題多發聲、表達意見、扮演和平的角色，才能讓世界看到台灣。

(中時電子報)