在台積電(2330)法說會前，外資掀起一波目標價調升潮；繼一家美系外資調高目標價到375元後；另一家美系外資同步預期在蘋果及華為5奈米晶片貢獻下，台積電第三季營收將比第二季成長，目標價調升到355元。台積電早盤股價創下347元新高，市值逼近9兆元同步創新高。

美系外資預期，在蘋果及華為5奈米晶片貢獻下，台積電第三季營收將季增4%優於預期，將台積電2020年每股盈餘預估值調高9%至16.72元；維持加碼評等，將目標價從325元升到355元。

該美系外資認為，蘋果5奈米晶片貢獻，有助抵銷華為旗下海思半導體在5奈米及7奈米營收的明顯下滑，加上超微、輝達、高通、聯發科等客戶將從9月起填補7奈米產能缺口，預期台積電今年第四季營收降幅不大。但預期若是華為貿易禁令持續到2021年，台積電5奈米產能恐難由其他客戶的訂單填補。

另一家美系外資同聲看好台積電，表示來自5G智慧型手機晶片、蘋果iPhone 12訂單以及蘋果Mac等處理器委外生產需求增加，可望抵銷海思半導體在台積公司減少的營收，維持對台積電加碼評等，目標價調高到375元。

該美系外資率先表示，由於台積電加速生產華為5奈米及7奈米晶片，以趕在美國貿易禁令120天緩衝期結束前交貨，加上聯發科及高通5G智慧型手機晶片訂單挹注，預期台積電第三季營收將季增3%至5%，優於市場推測的與第二季持平，且台積電應會維持2020年營收年增15%至20%目標，重申「加碼」投資評等，目標價從341元調高到375元。

台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，說明第二季營運結果與第三季展望。台積電早盤股價創下347元新高，市值逼近9兆元同步創新高。

(時報資訊)