Alphabet旗下谷歌公司周三表示，公司已經關閉名為「Isolated Region」的雲端項目，未來也無意在中國提供雲端平台的選項。

稍早前彭博新聞報導，消息人士透露，基於地緣政治緊張局勢升高，以及受新冠肺炎疫情大流行影響，谷歌5月已暫停在中國及其他政治敏感國家的雲端項目。

谷歌對此消息表示，關閉「Isolated Region」雲端項目，不是為了這兩個原因，而且谷歌尚未在中國提供雲端平台服務。該雲端項目只是谷歌處理引進雲端技術要求的測試方法之一。

(時報資訊)