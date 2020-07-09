華晶科(3059)攜手高通(Qualcomm)，基於QCS610的SoC系統單晶片的「IPC610攝影機開發套件(IPC610 Development Kit)」的原型機，將有助快速進入AIoT生態鏈並擴展市場，受此消息激勵，華晶科早盤股價強勢走高。

華晶科技為全球5G領導廠高通AIoT人工智慧物聯網生態系的重要夥伴，由於5G具備「高速率」、「低延遲」與「廣連結」三大特性，高通專為AIoT打造「視覺智慧平台(Vision Intelligence Platform)」，搭載專為AIoT開發的QCS610的SoC系統單晶片，並由華晶科IPC610原型機提供高品質4K視覺影像處理能力和機器學習提供強大的邊緣運算能力(Edge AI)，實現工業級與消費級AIoT智慧視覺影像解決方案，可運用於智慧零售、智慧家庭、及居家辦公(WFH)等多元場景。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科與視覺智慧平台領導廠高通(Qualcomm Technologies)擁有長期的合作夥伴關係，從高通視覺智能平台(QualcommR Vision Intelligence Platform)的首次發布開始，是首個為物聯網(IoT/AIoT)專門建置的系統晶片(SoC)，我們共同開發了一系列基於高通技術的SoC邊緣運算AI視覺影像解決方案，包含具有邊緣運算能力的AI攝影機和AI BOX，透由精準快速辨識並提供保護數據隱私，在不同的場域(如：智慧家庭、智慧零售，智慧城市和智慧工廠等)中創造全新的體驗。

在高通技術支持下，華晶科使用最新的高性能QCS 610系統晶片進一步推出新的AI視覺影像解決方案，新的IPC610攝影機開發套件(IPC610 Development Kit)，除了擁有新一代強大AI邊緣運算能力，並提供使用者具有4K超高解析度影像品質，具有完整強大開發效能，能滿足AIoT所需要的全面性的智慧影像解決方案；華晶科並可依客戶需求，以原型機為基礎，為其量身設計、研發、製造客製化產品，並預計今年第4季推出基於高通QCS410 的原型機。

華晶科表示，在5G時代，未來在智慧安控市場中支持4K辨識率的需求將會持續增加，而目前需要升級現有的全高清(Full HD)安控攝影系統，加入支持AI智慧功能的需求力道更是強勁，在高通支持最新的QCS610系統晶片具備強大的AI推理計算能力，華晶科提供優化各種應用上需要的AI視覺影像處理能力，是全面性兼具性能和成本的AIoT智慧視覺解決方案。

(時報資訊)