依照教育部公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學生通報懷孕有1327人，較前一學年高出1.7倍，而其中國中小懷孕者竟也有76人，教育部國教學安組組長林良慶表示學生懷孕現象涉及的因素很多，除了青少年對性的好奇外，還有很多未婚小媽媽是被性侵等非自願性懷孕，兩性專家黃越綏認為這是相當需要關心的議題，也直言導致男歡女愛後留下後遺症，就是「換來一生的痛」。

黃越綏昨於臉書po文呼籲正視在學、未婚懷孕人數激增的議題，透露國際單親兒童文教基金會附設之「麻二甲之家」，7年來已收容70多名未滿18歲的小媽媽，最小的才13歲，而且不只1人，機構輔導他們照顧孩子或是協助孩子出養，然黃越綏也直言自基金會成立以來，幾乎每年暑假她都語重心長寫了許多避免未婚懷孕的文章，「但可惜說著諄諄而聽者藐藐」。

黃越綏直言，青少年感情上容易衝動，「在認知上經常會把蠢蠢的愛當作是生命的真愛」，會為此願意無條件付出、犧牲甚至奉獻，但可能涉世未深容易受騙，「但最重要的是對於正確性知識的無知和缺乏」，而這樣的男歡女愛總留下關鍵的後遺症，就是「換來一生的痛」，黃越綏分析，其實很多戀愛對象不是真的難友，而是網路捻來的炮友，「亂交的結果往往連誰是肇事的父親都不清楚，可憐的卻是無辜的孩子」。

黃越綏也坦言，有性的地方，就有毒品跟槍，不但會助長幫派跟黑道的囂張，也會帶來更多各式各樣的社會問題，因此這議題不得不重視，慎重提醒「愛不是追求快感的性交易，唯有懂得珍惜自己的身體，才能贏得別人的尊重」。

(中時電子報)