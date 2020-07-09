針對台中市政府副秘書長朱康震個人私生活領域一事，市長盧秀燕9日在市議會開議前受訪表示，「雖然朱副秘書長是單身，雖是個人私生活領域；但身為台中市政府公務人員，生活還是必須自律，我們將調整職務。」

市府副秘書長朱康震昨日被媒體報導私人生活領域部分，民進黨議員認為朱康震無心於公務，影響市府團隊形象。

市府強調，朱康震副秘書長請假1週是早已既定行程，對於爆料內容，諸多與事實不符；但市長強調，台中市政府公務人員，生活還是必須自律，市府將調整職務。

(中時 )