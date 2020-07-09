副秘書長朱康震私生活影響市府形象？盧秀燕：公務人員必須自律，將調整職務 11:002020/07/09 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市長盧秀燕今天表示，「朱副秘書長雖是單身，雖是個人私生活領域；但身為台中市政府公務人員，生活還是必須自律，我們將調整職務。」（陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台中市政府副秘書長朱康震個人私生活領域一事，市長盧秀燕9日在市議會開議前受訪表示，「雖然朱副秘書長是單身，雖是個人私生活領域；但身為台中市政府公務人員，生活還是必須自律，我們將調整職務。」 市府副秘書長朱康震昨日被媒體報導私人生活領域部分，民進黨議員認為朱康震無心於公務，影響市府團隊形象。 市府強調，朱康震副秘書長請假1週是早已既定行程，對於爆料內容，諸多與事實不符；但市長強調，台中市政府公務人員，生活還是必須自律，市府將調整職務。 (中時 ) #副秘書長 #私生活 #領域 #調整 #職務 #台中市政府 #調職 #盧秀燕 也許您會感興趣 政治熱門新聞 分析國民黨走勢 「他」被預測將會超越韓朱江！ - 政治 高雄市長補選結局已定？黃創夏神比喻 - 新聞 頭條揭密》陸20世紀最大洪災擊垮豆腐渣工程 死亡超新冠疫情 - 政治 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 被叔叔帶頭罷免 「她」力挺王浩宇！網歪樓：是真愛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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