108年與109年端午連假國5高速公路(南港系統至石碇交流道)分時交通量與車速分布圖。（高公局提供）

圖為國道5號。（本報資料照）

端午連假首日狂塞32小時，讓用路人嚇傻了。交通部高速公路局7日與中華民國運輸學會開會檢討。運輸學會提出四項建議，包含：運送最多的人、跨機關整合、資訊正確性、立法機關務必支持交通主管機關若干交通管理作為。運輸學會大膽提議，修法打破通行費上限，以國5南港到蘇澳為例，現行費率的天花板至少提高十倍以上，短途20公里內不但不能免費還要加價。

根據高公局的資料分析，3月確診人數達到超過120人以上，整個3、4月的交通量均比去年同期低10-15％，當敦睦艦隊疫情結束後，今年端午節的交通量暴增，平常日多20％，假日雙向交通量多10％，代表新冠肺炎對交通量影響很大，很多人忍耐半年想在連假出遊。

另外，資料顯示南港至石碇交流道路段，去年端午節，半夜很多人沒出門，速率有高有低，代表交通量有做變化，可做為車流調節消化的時段，今年端午節則全部顯示高峰期，速率都在低檔盤旋，其中有30小時以上，速率低於每小時60公里、有20小時左右速率低於每小時20公里，才會導致塞超過30小時以上，簡單講就是需求遠大於供給。

中華民國運輸學會理事長林良泰說，一群人同一時間到同一目的地，也就是時間跟空間的集中導致交通問題，要解決就要時間跟空間分散；馬路是給人走而非給車走，運送最多的人才是目的，而非運送最多的車輛數。

運輸學會提出四項建議，包含：一、匝道封閉（坪林、石碇交流道）＋大客車優先通行、擴大高乘載管制路段時段措施。二、多元運具及替代道路整合＋跨機關協作。三、確保1968APP道路資訊之正確性。四、差別費率修法後，再行推動預約或單雙號車牌分流措施。

林良泰說，國道、省道應整合、多元運具也應整合，整合後，建議觀光局在冷門時段跟地方政府多辦活動，將人流疏散，另外天氣也會影響大家是否出門，氣象局應跨機關協作，呼籲交通部所屬機關一起研擬配套措施；呼籲立法部門，差別費率前20公里免費，費率增加最多2倍為上限，以南港到蘇澳54公里為例頂多50元通行費，再怎麼調整只能提升至100元。

林良泰說，應該把上限天花板往上調升至民眾有感，進而改走替代道路，並思考20公里免費通行，在連假、長途運輸時，讓短途旅次讓出，除了應該收費外也應提高收費，讓所有使用者按自身需求找到最佳路徑，當有最好工具時，再誠摯呼籲交通部考慮預約制或單雙號分流制，在尚未實施制度前，透過抽獎等獎勵方式，鼓勵民眾上網登錄，並公布給使用者，讓使用者掌握最佳上路時間。

(中時 )