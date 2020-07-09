娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！敢路邊親吻阿翔「疑預謀爆料」？謝忻還原當下經過；前世界冠軍變外送員？雨天蹲路邊吃飯...狼狽模樣曝光；曾是最美瓊瑤女郎卻命運悲慘…28歲香消玉殞；最兇主播始祖王瑞玲「側身能遮台灣」火辣身材成軍中情人。

女星謝忻去年被拍到當街親吻人夫阿翔（陳秉立），一夕之間成為人人喊打的過街老鼠，演藝事業和形象大受影響。事隔一年多，她上節目重提此事，並大方接受網友種種犀利提問。

29歲前大陸跳高名將張國偉，曾拿下世界跳高冠軍，不過去年被國家隊開除，今年4月宣布退役，他開始拍攝搞笑影片當起網紅，近日卻被目擊穿著外送員衣服蹲路邊吃飯，模樣狼狽又顯得有些辛酸。

娛樂8點半》8、90年代瓊瑤劇熱播，捧紅一代又一代瓊瑤女郎，林青霞、劉雪華、陳德容、林心如、趙薇等，紅遍大江南北，其中受到華視力捧，瓊瑤也相當看好的王玉玲，卻紅顏薄命，28歲因意外墜機香消玉殞，給外界留下無限惋惜。

【回憶殺】不少新生代主播除了有姣好臉孔、流暢口條，還有傲人的上圍，像是劉方慈、蔡尚樺和朱琦郁，都因為好身材更加受矚目。不過，早在80年代就有一名正妹主播號稱「側身就能遮住台灣」，即是王瑞玲。

(中時電子報)