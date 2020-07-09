立法院臨時會將審查考監委員人事同意權案，國民黨團總召林為洲今天表示，關於廢考監修憲提案，黨中央尊重黨團自主，黨團也尊重個別委員提案權；領銜提案廢考監的藍委吳怡玎建議把監察權、考試權分別轉至立法院、行政院底下；藍委陳玉珍說，民進黨可凍結考監預算，就可漸進式達到廢考監的結果。

國民黨團上午舉行「廢考監！全民公決！」記者會，重申廢考監的立場，黨團總召林為洲說，既然各黨都有關於廢考監的修憲版本，希望民進黨盡快排案，召開朝野協商，成立修憲委員會，分組討論修憲案，目前朝野最有共識的修憲案有廢考監、公民權下修至18歲，呼籲民進黨不要再打假球。

林為洲說，關於廢考監修憲提案，黨中央尊重黨團自主，黨團也尊重個別委員提案權，廢考監、凍考監或任務性考監都是方向之一，他預告黨中央將聘請外部學者，共同成立修憲委員會，討論相關修憲議題。

藍委吳怡玎痛批，國父孫中山創立五權立意良善，但現今的時空背景，考監兩院卻被民進黨拿來做為政治分贓、鞏固威權之用，不再行政中立，自己將提案廢考監，建議把監察權放到立法院、考試權轉至行政院底下。

藍委陳玉珍說，若民進黨一意孤行，執意要通過考監委員人事同意權案，他建議民進黨可凍結考監預算，即便機關形式存在，但不用花人民納稅錢，也可達到漸進式廢考監的結果，免於違憲之虞。

詢及是否和民眾黨合作提案廢考監，林為洲說，由於民眾黨人數無法達到連署門檻，至於是否和民眾黨合作，需經明天黨團大會討論。至於明天是否進入議場投票，行使考試院人事同意權案，林語帶保留稱留待黨團大會決議。

(中時 )