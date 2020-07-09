FCCL廠台虹科技（8039）6月份合併營業收入為新臺幣7.23億元，較上月成長19.81%，較去年同期成長4.10%。其中，電子材料事業營收為7.04億元，較上月成長19.49%，較去年同期成長5.10%。

累計第二季合併營收為新台幣20.56億元，較上季成長27.36%，較去年同期減少1.08%。其中， 電子材料事業營收為新台幣20.00億元，較上季成長28.44%，較去年同期增加1.22%。

(工商 )

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