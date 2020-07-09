PCB設備廠大量（3167）公布六月營收2.33億元、較2019 年六月增加 35％。累計上半年合併營收8.94億元，較去年同期減少6％。

公司日前在法說會上表示，今年初受到疫情的影響，確實營收規模下降不少，但解封之後復工有快速補上，光四、五月累計營收就超過第一季，看好在手訂單優於去年，以及客戶需求只是延後並未取消，隨著傳統旺季即將來臨，預期營運可望漸入佳境。

(工商 )