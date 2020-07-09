復工後業績反彈 大量6月營收年增35％ 11:032020/07/09 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PCB設備廠大量（3167）公布六月營收2.33億元、較2019 年六月增加 35％。累計上半年合併營收8.94億元，較去年同期減少6％。 公司日前在法說會上表示，今年初受到疫情的影響，確實營收規模下降不少，但解封之後復工有快速補上，光四、五月累計營收就超過第一季，看好在手訂單優於去年，以及客戶需求只是延後並未取消，隨著傳統旺季即將來臨，預期營運可望漸入佳境。 (工商 ) #大量 #月營收 #解封 #復工 #後補 也許您會感興趣 財經熱門新聞 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 慘爆！1架飛機都賣不掉 空巴連3個月訂單掛0 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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