高雄一名從事補教業的葉姓女老師，錯過生育年齡，卻想養育小孩，於是找弟弟捐精，遠赴烏克蘭找代理孕母，生下一對可愛的混血雙胞胎女娃。回台灣後弟弟竟強佔雙胞胎不還，讓女老師氣得提告要求弟弟「返還不當得利」447萬餘元。

判決書指出，葉女因單身錯過生育年齡，卻渴望養育小孩，透過朋友蔡靜怡得知，不孕夫妻可以在烏克蘭找代理孕母代孕，於是葉女找已婚的弟弟約定好，「她出錢弟捐精」，由葉女支付全部費用（含代孕費用、醫療費用、機票、於烏克蘭期間之住宿、生活及娛樂費用），讓弟弟夫妻飛去烏克蘭，由弟弟捐精生子，孩子帶回台灣後，交由葉女收養。

混血雙胞胎女嬰在2018年1月17日平安出生，葉弟夫妻飛去烏克蘭辦理出生證明，順利將雙胞胎帶回台灣，葉女原以為美夢成真，孰料，弟弟不但遲遲不肯辦收養手續，還在2018年7月31日將雙胞胎帶走，並登記為自己的三女、四女。

葉女氣得提告弟弟夫妻，要求他們返還447萬餘元的費用。不過高雄地院審理認為，按人工生殖法第31條規定，葉女與弟弟「前往烏克蘭進行購買卵子人工生殖」的契約，違反社會善良風俗，應屬無效，因此判葉女敗訴。全案仍可上訴。

(中時電子報)