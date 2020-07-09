觀光業受新冠肺炎衝擊哀鴻遍野，為此國民黨今日與旅行業者共同召開記者會，提出三點訴求，包括政府的紓困3.0方案應盡速出台，並與「疫情控制得當」且能「相互配合防疫作業」的國家商議開放彼此觀光的相關事宜，此外政府應透過政策或補助方式，引導民眾暑期旅遊「分流」，避免國內旅遊集中特定景點，導致安心旅遊補助「看得到，吃不到」。

文傳會主委王育敏指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊旅行業，交通部長林佳龍卻說旅行業者若沒有競爭力就退場，讓業者聽了更難過。今年1到3月有19家旅行社解散、停業，4到6月有12家旅行社申請解散，此外對比去年與今年2到5月的出國旅遊人次，去年574萬3807人，今年73萬3207人，搞到如今連雄獅等大型旅行社都要靠兼職賣餐飲來苦撐，不是業者沒有競爭力，是因為疫情衝擊太大，因此需要交通部拿出辦法。

王育敏表示，如今邊境尚未解封，觀光業者需要交通部的紓困3.0，因此有三點呼籲，首先請盡快讓紓困3.0上路，再來，在防疫與觀光間取得平衡，適度開放紐西蘭等疫情緩和國家旅客，形成旅遊泡泡(旅客入境後不再需要先強制隔離14天)。最後表面上最近國旅人潮眾多，但因為自由行比率很高，旅行社不一定有收入，加上大家都集中在暑假出遊，政府應思考分流。

飛雁國際旅行社董事長吳雁輝表示，全國有將近4千家旅行社，如今都哀鴻遍野，希望政府的紓困3.0能趕快出台。此外旅行業者要的不是一直補助，而希望政府能開放疫情較緩和國家的旅客入境，例如東南亞或日本，開放時並提供該國的篩檢證明，入境後也予以篩檢。

鼎運旅行社副總經理陳靖宜提醒，如果因為疫情導致原本旅行業內具有英語等專業能力的導遊等人才流失了，未來這些人不見得會再回來，因此公司現在都不敢裁員，希望政府協助留下這些觀光人才

創新旅行社副總經理劉志強表示，如今看起來國旅人數很多，但多數民眾還是自己出遊不跟團。建議政府要分流，不只景區景點要分流，時間也要分流，暑假本就是出門大旺季，如今又把所有東西都放在現在，自由行補助也許可以維持到10月份截止，但接著到年底是家庭旅遊淡季，可以把團體旅遊延長到那時。此外補助不應該是齊頭式的，應該分級，不然一個月10萬元對雄獅旅行社這種大型旅行社有甚麼幫助？應該要分級才有感。

對於媒體問到傳出給予持中華民國護照民眾免簽待遇的國家數量減少了，王育敏表示，希望蔡政府能維持國民黨執政時護照很好用的情況，過去能有164國免簽真的很不容易，如果現在有下降是一個警訊，因為影響國人出國便利性，外交部應該檢討免簽國家減少的原因並努力恢復。

(中時 )