根據路透報導，抖音海外版TikTok於8日推出自助廣告平台，主要服務對象是小型企業，這個新平台允許廣告客戶直接購買廣告，而不需要與行銷部門溝通；這個平台的誕生也可視為TikTok將短影音分享應用轉化成現實廣告業務的關鍵舉措。不過，日前美國表示將禁止大陸社群媒體應用程式，TikTok這項新舉措的前景恐仍充滿挑戰。

有廣告買家表示，美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）先前提出對TikTok的威脅，以及對大陸企業控制仇恨言論、散步虛假訊息的質疑，讓這個新平台前途未卜。另外有大型廣告公司內部人士表示，新的應用就存在信任問題，TikTok需要向客戶明確表明，若廣告出現在有害內容旁，公司將採取何種措施。

面對諸多質疑，TikTok表示，將致力通過內容審核技術和真人審合，確保廣告客戶的品牌不會出現令人反感的內容旁邊。同時，TikTok還表示，大陸從未要求提供用戶數據，而且如果大陸政府提出這樣的要求，TikTok也不會答應。

廣告公司主管建議，如果TikTok想要吸引更多廣告商，除了需要解決這些問題，還要解釋TikTok對小廣告商有哪些好處。

(旺報 )