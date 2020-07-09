顏嫌在網路大打廣告，宣稱「史上最低利率」（警方提供／陳鴻偉台北真）。

警方現場採扣本票等證物。（警方提供／陳鴻偉台北真）

26歲顏姓男子在新北市五股成立「理財公司」，透過社群網站、粉絲團大打廣告，宣稱小額借貸「史上最低利率」、「安全簡單快速方便」，但其實卻收取至少20％的重利，每借10萬1個月就要支付2萬元利息，至少30多人受害，北市刑大經循線追查，日前逮捕顏在內的4名犯嫌。

警方調查，顏與手下年紀都只有20多歲，在五股成立「勇○理財」公司，在網路上大打各種廣告，誆稱「不要再亂找了！最安心的資金平台在這裡！」、「1-20萬 30分鐘內火速撥款」等，藉此吸引被害人上門。

警方指出，被害人借錢後被要求每天都要還款，例如借款3萬，每天都要到公司支付2000元利息，本金不變，因此1個月的利息就高達6000元，無窮無盡吸對方血。

有被害人還不出錢，就會遭顏嫌手下各種騷擾，包括到住家、公司鬧事，或不斷打電話給老闆，讓他無法好好上班，家人也心驚膽顫，甚至也會到欠錢者家門外堵人，有被害人被迫連夜搬家、跑路。

北市刑大偵七隊經連月蒐報，日前前往顏的公司逮人，現場另起獲1把操作槍、4發子彈，以及本票、合約等證物，初查顏男錢莊經營約2年，不法獲利近千餘萬，全案依重利、槍砲罪送辦。

(中時 )