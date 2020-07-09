隔夜華爾街股市的全面收漲，那斯達克再創歷史新高，然美國新冠疫情有隱憂，單日確診數破六萬新高，為市場埋下變數。

周四香港恆生指數高開221點或+0.85%，隨後小跌11點或-0.04%，為26118點，恆指持續穩定徘徊在250天均線(約26072點)。國企股(H股)跌11點或-0.1%，為10737點。半導體股領漲最多，暫時漲5.3%，其次為採礦股和軟件服務股。

中國公布六月CPI指數年增2.5%，符合預期，內地股市向上，有助港股。內地在港上市主要科技股皆高開，美團更突破200港元，創上市以來紀錄，目前漲2.6%，暫報205港元

阿里巴巴高開7.1%，報254.8港元，股價再創上市以來新高，市值逼近5.5兆港元，暫時超越騰訊，居中國第一大市值公司，目前暫報254.4港元。阿里與騰訊繼昨日開始互爭港股股王地位，騰訊上午高開0.4%，報545港元，市值暫為5.2兆港元。

另據報導，繼六月中旬調高之後，大摩再次上調香港恆生指數20%，將港股2021年6月的目標從23300點上調至28000點，最好情況為33400點，最壞情況為19430點。大摩認為，中資股成交量上升，企業獲利改善，以及國家政策支持，內地A股的熱絡有利擴及港股。

(時報資訊)