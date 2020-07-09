廷鑫(2358)皮件業務訂單能見度已到第3季，再加上供應台塑越南河靜鋼廠的煉鋼用鋁脫氧劑，第3季出貨量可望較第2季成長，都將為第3季營運增添新活水，今日開高後，多頭積極表態，盤中股價漲幅超過5.5%。

廷鑫皮件業務近年顯著成長，今年上半年雖一度因歐美封城而延緩出貨，但目前已經恢復正常供貨，且訂單能見度到第3季，除台中廠二條產線之外，廈門廠移回台南的產線也開始進行人員訓練，下半年將加入生產行列。公司供應台塑越南河靜鋼廠的煉鋼用鋁脫氧劑，第三季出貨量亦較第2季成長，可望為公司帶來穩定的營收貢獻。

廷鑫6月合併營收1.26億元，較上月成長9.84％，也較去年同期成長3.44％；上半年營收7.02億元，與去年同期相當。廷鑫表示，歐美地區疫情尚未完全控制，下游鋁擠型廠需求未見明顯回升，客戶下單仍較保守，公司雖然有部分轉單效益，但鋁合金棒業務的成長空間仍視終端消費市場反彈而定。

(時報資訊)