光罩(2338)配息1元今日除息。隨著台股續漲，股價早盤最高漲到28.9元完成一日填息。光罩因合併效益延續，上半年營收22.04億元，比去年同期再增53.25%。

光罩近年陸續併購美祿、威達、群豐三家公司，貢獻營收成長，並拓展新業務；今年將搶攻12吋矽晶圓光罩市場，12吋產線進入小量生產階段，同時並搶進化合物半導體光罩新市場，可望為業績挹注新動能。

受惠8吋晶圓代工續旺以及併購效應，台灣光罩6月營收3.87億元，年增66.11%，1~6月營收年增率逾五成。

光罩第一季營收11.05億元，年增55.48%；本業仍有賺錢，單季營業利益4908萬元，只是受到光罩首季股價重挫，旗下投資公司持有台灣光罩3708萬股，以致光罩提列金融資產減損逾2億元，整體稅後淨損2.15億元，第一季每股虧損1.09元。

光罩第二季股價止跌反彈，漲近一成，法人預期，台灣光罩第二季業外表現較第一季改善，整體營運可望轉盈。

(時報資訊)