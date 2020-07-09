新冠肺炎為今年的生技醫療帶來最大的利多，由於疫情肆虐至今尚未有減緩趨勢，在全球陸續解封重啟經濟同時，抗疫更要和時間賽跑，無論是事前疫苗、試劑，或對患者用藥、減少發炎副作用減緩器官衰竭等，市場緊盯最新進展，一有好消息就容易躍居投資焦點，更帶動醫療類股買氣。

今年以來生技指數(NBI)逆勢創新高，但相較於主要指數自2016年以來漲勢，NBI指數漲幅不及美股的一半，醫療類股漲幅表現相對落後，預期隨智慧醫療領域廣泛應用、醫療併購題材夯，以及新冠肺炎疫情將使政府重新聚焦醫療產業研發的重要性。

醫療類股股價估值將被市場重新被評價，預估剛打完5年大底的生技指數更具補漲機會，生技醫療基金後市潛利無窮，有望再掀市場投資熱潮。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，疫情同時也讓美國政壇焦點重新洗牌，先前兩黨就藥價及醫療政策討論積極角力，成為醫療類股的最大不確定性；然而，隨疫情發展暫緩藥價政策壓力，市場不只對疫苗及藥品等需求引頸期盼，也再度重視研發的重要性，這些皆讓醫療類股的投資氣氛轉佳。

隨自動化、3D列印、大數據等數位應用與醫療產業結合，創造AI手術機器人、血糖檢測貼片，以及其他非侵入性治療方式等等的廣泛應用，讓智慧醫療器材成為最具科技概念投資主流。根據市場預估智慧醫療商機可望於2025年達到4,000億美元規模，未來增長規模具有高度想像空間。

醫療生技產業中，由於中小型企業最具有研發創新動能，而大型醫療企業往往透過併購以節省自身研發成本。2019年美國醫療產業併購交易金額創5年來高點，全球醫療產業併購總金額更超過3,000億美元，預期併購將持續成為醫療產業主要投資動能之一。

由於醫療生技產業財務體質健全，相較於其他醫療次產業負債占比重低，隨著各大企業陸續發債搶錢的時候，將更具條件取得便宜資金做併購。

觀察目前生技個股被併購價格的歷史平均EV/sales約11倍，以目前大多數中型生技公司皆低於該平均水準來看，生物科技類股將是醫療產業內最具買相族群，併購熱潮帶動醫療類股上漲動能。

(時報資訊)