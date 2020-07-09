連鎖餐飲集團六角（2732）受惠天氣轉熱帶動餐食消費需求，營運動能持續回升，2020年6月合併營收續升至3.77億元、站上今年高點。展望後市，隨著茶飲旺季到來，整體營運可望在第二季落底，下半年營運動能持續看升。

六角股東常會通過配息8.5元，2日以每股151元參考價除息交易，最高觸及154.5元，填息率達約41.18％。惟近日走勢轉弱，拉回148～153元區間盤整，今日開高後再度壓回平盤，填息步伐邁不開。三大法人偏空操作，上周賣超122張、本周迄今續賣超350張。

六角2020年6月自結合併營收3.77億元，月增達43.6％、年減10.35％，站上今年高點、改寫同期次高。不過，第二季合併營收8.48億元，季減1.18％、年減31.37％，降至2年低點。累計上半年合併營收17.06億元，年減26.62％，仍創同期第3高。

受新冠肺炎疫情延燒全球、各國相繼封城鎖國防疫影響，六角2～4月合併營收遭受明顯衝擊。不過，4月後已見消費市場動能逐步回溫，5月營收月增26.25％、自近3年低檔反彈，配合時序步入夏日，6月營收月增擴大至43.6％、並站上今年來高點。

由於4月首波「六角消費振興券」成效顯著，並因應「振興三倍券」即將發放，六角推出第二波方案，持「振興三倍券」於旗下9大品牌消費，200元面額可升級消費240元、500元面額可升級消費650元，並祭出10倍奉還優惠，各回饋2000、5000元優惠券。

展望後市，隨著時序步入炎夏，餐飲消費需求增加，可望為六角旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」及轉投資的杭州瑞里營運動能添柴。而經營餐食品牌的王座，在台灣疫情趨緩、配合夏季消費旺季到來，營運動能亦可望持續增溫，下半年營運動能持續看升。

(時報資訊)