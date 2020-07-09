昨(8)日晚間22時許，一名身材曼妙的短褲年輕辣妹，神色慌張不知所措地衝進林口警分局明志派出所，值班員警吳丞凱見狀立即上前協助，徐女(17歲)上氣不接下氣、氣喘吁吁表示其皮夾疑似行經泰山區明志路2段時不慎掉落，希望員警幫忙協助找回遺失的皮夾。

熱褲辣妹父親特別在臉書上PO文感謝警方協助。(戴志揚翻攝)

員警聽聞後立即調閱該路段監視器，不停過濾無數支鏡頭，憑著過往的經驗抽絲剝繭，不到幾分鐘的時間就發現監視器畫面中疑似是掉落之位置，遂趕赴現場並實施探訪，果不其然，熱心的火鍋店員表示正在收拾店整理器具準備打烊時，發現地上有一個亮綠色的皮夾閃閃動人，研判是路過民眾遺落下的，熱心的店員原本打算整理完店內再拿到派出所報案，沒想到剛拾獲不到5分鐘，員警就已經找了過來，並大聲讚揚吳姓員警辦案的超高效率，員警隨即將皮夾交還給徐女，所幸皮夾裡的300元現金及證件皆無遭竊，重獲遺失物才懂得極其珍貴，徐女熱淚盈眶、感動萬分，也放下心中的大石，不停感謝員警的協助。徐女回到家後將整個過程描述告知其父親，徐爸爸也特地在地方臉書留言讚揚明志派出所員警的辛勞並表達十二萬分的感謝。

林口警分局呼籲遇到突發狀況時，固然伴隨著驚慌、困擾的情緒湧入心頭，惟有冷靜仔細思考才能準確判斷，同時學習善用壓力，而非被壓力所駕馭。

(中時電子報)