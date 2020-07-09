「澳門賭王」何鴻燊今年5月病逝，享耆壽98歲，昨(8日)起家人為他在香港殯儀館舉行喪禮，港媒報導，因風水師推斷今年沒有適合的日子，賭王遺體於明年下葬，外界好奇17名子女的爭產大戰，其實何家2011年就成立家族基金，每位子女每月都能從基金中提用6位數港幣的零用錢，也證實何猷君先前所說「早分好家產」。

據《香港01》報導，何家昨在香港殯儀館替何鴻燊設靈，昨賭王子女們陸續現身，何猷君與超模老婆奚夢瑤穿著一身黑現身，何家的第一金孫也首度出現在媒體鏡頭前，何超蓮則和男友竇驍、何猷啟出現在靈堂。

何鴻燊生前便成立家族基金，4房太太所生子女都是受益人，也有投票權，每位子女固定可從公用基金中領出生活費，金額由投票人決定，除了固定零用錢，也可因做慈善等需求申請提用臨時支出，外傳曾有位賭王千金買跑車送男友，超支太多，暫時被凍止領錢，隔了一陣子才恢復領錢資格，引發外界討論。

(中時電子報)