大聯盟在復賽前讓所有隊、職員進行新冠肺炎普篩，共有3740個檢體，耗時8天才全部結束，結果為66人呈現陽性反應，其中有58人是球員、8人是職員，確診率為1.8%，不過根據《ESPN》報導，大聯盟承認測試過程出現瑕疵，導致有4隊不得不先取消訓練以等待結果。

目前大聯盟進入第二階段的「監控期」，第一輪針對2111人所做的唾液檢測，其中10人呈現陽性，包含8名球員、2名工作人員，確診率為0.5%。此外確診球員名單由於個資保護不得公開，不過今日教士隊透露，剛加入的25歲游擊快腿馬泰歐（Jorge Mateo）呈現陽性，並且出現典型症狀，他雖然尚未登上大聯盟，不過是相當被看好的潛力新秀。

《ESPN》提到，大聯盟承認檢測與原定計畫出現出入，處理樣本由於耗時比想像中還要長，因此在缺乏完整訊息的情況下，國民隊、空人隊、紅雀隊、巨人隊全部取消練習，另外同樣因為結果太慢出爐，有3隊被迫更改練習時間表。

對於「無症狀」確診者，大聯盟有3個階段的檢測，體溫測量、 PCR體液檢測（唾液、鼻腔拭子）、抽血檢驗。完成篩檢後，該人員要自我隔離至少24至48小時，若檢測結果為陰性，代表不具傳染力，就可以向夏訓報到。

而根據大聯盟與球員工會所達成的協議，所有球員和隊職員在全部賽季及季後賽中，每2天就要進行一次檢測，該結果同樣會在24至48小時內獲得。

(中時 )