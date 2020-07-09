關於將在下半年發表的新一代iPhone（或稱iPhone 12系列），有多方說法推測蘋果（Apple）為了進一步壓低售價，盒內將不附贈EarPods有線耳機以及充電器（仍送充電線），引發不小關注。韓媒報導，三星（Samsung）似乎有意在2021年跟進。代表蘋果帶頭的驚天一舉，很可能已引來仿效。

韓國《ETNews》報導，三星有計劃像蘋果那樣，也在手機包裝盒中不再搭送充電器，原因據了解是三星認為消費者已經普遍都擁有了充電轉居頭器，而這樣的做法將能有效降低智慧型手機的生產成本。

由於支援5G帶來的成本上升，試著降低成本，讓產品能有更好的市場價格，吸引消費者入手，是滿合理的做法。但是除了除了降低手機成本的因素，能進一步減少電子垃圾，也是值得關注的一點。畢竟，現在的消費者大多使用智慧型手機多年，手機歷經更新換代，家裡應該都有不少閒置不用的充電器。持續累積下去，也並非是好事。

針對三星有意在2021年開始不在手機包裝中附上充電器，韓媒分析如果三星沒有另給消費者其他甜頭，預計將會引來不少抱怨，不然就是很可能進一步降低消費者購買三星手機的頻率。

講完上述事件，不由得令人聯想到蘋果在iPhone 7這一代開始在iPhone機身上移除3.5mm耳機孔的做法。當時還被三星等多家廠商透過行銷廣告椰榆，但是後來陸續也有不少廠商追隨，包含Google、Sony，以及三星自己本身都曾跟進。不過也有手機品牌反其道而行，反倒將手機存有3.5mm耳機孔作為行銷上的亮點。因此，若蘋果真在iPhone 12系列中取消搭送充電器（以及有線耳機），會在業內引發哪樣的效應，仍舊充滿許多可能性；此外消費者對此的態度與長期變化趨勢，也相當值得關注。

(科技)