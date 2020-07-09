談起事業版圖，謝坤志的話匣子就關不上！「房仲加盟店很競爭，店東長要與時並進，服務力要隨時跟上時代、品牌力持續升級，才能把店顧好，進而擴張事業版圖。」已加盟永慶不動產超過15年、已有6家加盟店的永慶不動產台中北區崇德加盟店店東謝坤志語重心長地說。「好險，我選擇在『永慶不動產』創業，才能有現在的規模！在台中，不加盟永慶集團旗下，很容易倒！」。

難忘滿滿的成就感 回歸房仲、開創事業高峰

有「億元店東」美譽的謝坤志，自2005年加盟永慶不動產之後，其團隊便不斷成長，從僅有4位同仁的小加盟店一路擴展至今已有6間店，2019年年營業額更是超過1.7億元。其實，早在信義房屋時期的謝坤志，就有自己開店的夢想！

謝坤志因為很努力，也很熱愛房仲事業，希望能成為終身的志業，同時也能讓一起奮鬥的夥伴有永續的發展舞台，所以他就想「開一間經紀人很想上班的店」，沒想到，當時以為的「白日夢」能成真。

熱愛挑戰的謝坤志，以房仲為終身事業，曾開玩笑地說，「在台中不加盟永慶加盟三品牌旗下，很容易倒！」

在信義房屋服務的5年期間，謝坤志店東從同梯的最後一名，慢慢爬升到台中區第一名，職稱掛到最高階的「業務經理」！雖然中途因緣際會轉換跑道到保險業2、3年，負責展店和市場開拓，但因為實在難忘幫客戶買到房子的成就感，於是又回到房仲業創業加盟其他品牌，雖然業績一直很好，但覺得發展性不強，於是2年後，轉招加盟永慶不動產，謝坤志店東一步步迎來事業新高峰。

謝坤志店東直說：「在加盟其他同業的2年期間，我們店做得很不錯，常常都是區域的年度前3名！但沒想到，跟永慶不動產一比，卻只能排到永慶不動產的十幾名，甚至二十幾名，這讓我很震驚，也更想挑戰高手如雲的永慶不動產！」因此，他毅然決然與原股東拆夥，轉加盟永慶不動產。

「其實，從保險業回歸，一開始就最想加盟『永慶不動產』，後來終於達成夢想！」謝坤志懷念地說。

高業績、好福利、完善教育訓練讓謝坤志的員工數不斷增加，現在已是開了6間加盟店的大團隊了。

高業績、好福利、完善教育訓練 讓團隊拚出高績效、享受好生活

當時，只有4個人跟著謝坤志到永慶不動產台中北區崇德加盟店，但在永慶不動產品牌力、聯賣制度、系統和科技工具的助長下，客戶上店數激增2-3倍，團隊業績都維持在高檔，所以員工一個拉一個，沒多久團隊就成長到20多個人。在接下來的15個年頭，員工數不斷增加，現在已是開了6間加盟店的大團隊了。

謝坤志說：「因為房仲常要配合客戶時間，調整自己的行程，往往是晚上或假日在服務客戶，工作和生活有時候很難切割完全！所以，我對店內員工很慷慨！除了高薪之外，福利也相當優渥！一年有一次3天2夜的台灣旅遊，有重機、登山和自行車等社團，員工每年都可以請公假和公費，組隊去登玉山、環台灣一周或前進武嶺。每周還有一天運動日，各店還有店的旅遊、達標獎金等等。」也只有在永慶不動產體系下，做到人人財富自由，生活平衡，才能讓更多人員將房仲看做一輩子的事業，創造更好績效。

此外，在專業上謝坤志店東更是不馬虎，不但聘專業講師，也安排外訓去參觀建材行、或Tesla特斯拉銷售中心，了解別人怎麼銷售，更鼓勵大家參加總部的訓練課程，就是要大家放心打拼、好好生活、更不要忘了充實專業。

每年的台灣旅遊由公司出錢，重機、登山和自行車等社團還可以請公費，謝坤志說「我對員工很慷慨！除了高薪之外，福利也相當優渥。」

聯賣制度創造共有、共享環境 帶來更大擴展動能

入行近20年、歷經市場起伏震盪的謝坤志，有感而發地說：「要創立一個品牌，真的很困難、也很昂貴！沒有足夠的資金、經驗和膽識，真的不容易成功！所以我的體認是：找一個好的品牌加盟，像是永慶房產集團下的加盟品牌，然後專心把加盟店經營好，比較務實。」

「為了不讓自己安逸，也為了讓整個團隊持續成長，我跟團隊很早就制定了『內部創業辦法』、『股份制度』等等！只要營收成長和盈餘超過一個水準，就會開新的加盟店，讓績優夥伴有更大的舞台發揮，當組長、當店長，讓他們保有衝勁，整個團隊也能持續擴展。」謝坤志毫不保留地分享。

謝坤志表示：「更棒的是，台中區永慶三品牌聯賣制度，讓客戶有源源不絕的物件可以挑選！成交速度至少加快一半，讓經紀人把時間用在刀口上，像是好好服務客戶、尋找新買家或新物件。」

對於團隊未來有許多規劃的謝坤志店東，已經實現年少的夢想－開幾間經紀人很想來上班的店！下個階段，期許能培養更多地產菁英，因為人才是擴展的關鍵，「長期目標，我們希望能擴展到15-20間加盟店！」謝坤志店東充滿自信笑著說。

(中時電子報)