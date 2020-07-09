Fueling up for training camp!! 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/dQABlJiWvO — Joe Ingles (@Joeingles7) July 8, 2020

先前負責這次奧蘭多復賽的當地飯店，還在大張旗鼓宣傳為了迎接NBA球員，特地訂製大尺寸床鋪與微波爐，沒想到等到各隊陸續進駐之後，除了貼出飯店伙食很糟糕畫面，灰熊後衛泰厄斯瓊斯更是貼了房間內出現蟑螂屍體的驚悚照片。

畢竟NBA球員並非一般飯店住客，他們在飲食上面的需求，也比一般人要求更高，甚至份量更多，但從爵士前鋒英格利斯9日貼出他的飯店便當照片，無論是份量或菜色，未免也太寒酸了點，實在很難想像球員未來3個月如何過活。

甚至泰厄斯瓊斯在IG限時動態貼出自己房間內的蟑螂屍體，更引發各大美國媒體轉發分享，畢竟這次負責球員住宿的飯店，都是奧蘭多迪士尼世界內的知名酒店，沒想到飯店的衛生條件竟然如此差勁，也讓球員恐怕難以安心好好打球。

NBA也在9日公布球員能在「隔離泡泡」從事的娛樂活動，包含高爾夫、釣魚(不含酒精飲料)、小型快艇(不含酒精飲料)、保齡球等等，感覺並無太多選擇，看來隨著球員被關在「隔離泡泡」內的時間越來越久，他們絕對只會感覺悶壞了。

(中時 )