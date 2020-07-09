新冠肺炎國際疫情嚴重，行政院長蘇貞昌上午在行政院會裁示，副院長沈榮津、秘書長李孟諺協同主計長朱澤民，協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩周後在院會中提出，送請立法院審議。

蘇揆表示，在疫情毫無緩解的情況下，預料全球經濟將持續受到衝擊，多數國家均陷入負成長，貿易動能也持續低迷，各國為挽救其經濟與失業問題，近期也都紛紛再度擴大追加預算，例如日本在6月中提出約新台幣8.8兆、史上最大規模的追加預算，美國更提出高達30兆新台幣的激勵方案，英國也計畫再加碼1.2兆新臺幣救經濟。

蘇揆說，由於我們之前的大家努力、人民支持、超前部署，紓困措施及時到位，2個多月左右的時間，總計紓困了超過1,200萬人，如國發會龔主委所說政府補助4成薪的人數達到每個月76萬人，倘無補助而成為失業人口，失業率一定大幅往上衝高，所以雖然辛苦，但這真的協助許多民眾，也挽救相當多家庭。解封以來，我們已明顯看到消費人潮出現，許多內需產業也逐漸在回溫當中，但在武漢肺炎疫苗開發出來前，國際間的人流往來，仍然具有相當風險，經貿情勢也充滿高度不確定性。

蘇揆表示，台灣是高度倚賴出口的國家，以出口為導向的產業，如製造業，受國際經濟景氣連動密切，此外，人流往來受限，觀光運輸業等，就持續受到衝擊。在這樣的艱困時期，我們還是要顧產業、撐廠商、守就業，協助他們保有基礎、度過難關，因此，政府對於仍持續受衝擊產業的紓困與協助，還是要持續進行。

針對紓困考量，蘇揆要求副院長沈榮津、秘書長李孟諺協同主計長朱澤民，協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會中提出，送請立法院審議。除了將艱困產業所需的員工薪資及營運資金補貼持續納編，另在防疫方面也不可鬆懈，有關防疫物資、疫苗採購及研發等經費，也都請一併納入。

(中時 )