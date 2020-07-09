吉林東北虎和北京首鋼兩支CBA的強隊將在本周五(7/10)晚間20:00一決高下，他們例行賽目前分別以57.9%以及65.8%的勝率排名第10和第3，東北虎6/20復賽以來戰績3勝5敗表現不如預期；首鋼則6勝2敗依舊擅長用優質的防線守住勝利，週五之戰東北虎的得分火力是否會被首鋼壓制？各位客官不妨看看以下戰力解析。

吉林東北虎復賽後勝率僅三成七五，很難想像停賽前他們可是勝率超過六成的強隊，造成如此差距最主要的原因是CBA復賽後隊上兩名主力洋將無法及時歸隊，首先是場均拿下37.8分、8.3籃板的聯盟得分王琼斯，頂替他出賽的新外援希爾雖然三分能力不俗，但比賽的統治力與禁區的威脅性遠不及之前的琼斯，再來是場均可以搶下10籃板的霍爾曼，少了他和琼斯兩人，東北虎的整體籃板能力從聯盟平均之上的水準變成墊底，根據統計復賽8場有多達6場籃板都搶不贏對手。

在時下籃球流行的快速攻防轉換以及大量三分出手的風氣之下，北京首鋼顯得十分獨特，他們用穩健且緩慢的節奏搭配扎實又堅毅的防守成為本季CBA奪冠熱門之一，要知道聯盟本季場均得分總和可以打208分，首鋼目前38場比賽與對手得分總和可是不到187分(倒數第二低是八一南昌的199分)，場均失分方面可以把對手得分壓制在92分，比聯盟第二低的山東西王少8分之多，防守能力可見一斑！值得注意的是陣中的聯盟火鍋王尤度，他場均可以蓋4.1顆火鍋，一個人比聯盟14支球隊的團隊火鍋還多。

東北虎以復賽前的陣容有機會與首鋼一搏，但週五之戰要贏恐怕機會不大。喜歡運彩的朋友們強力推薦投注小分，根據統計北京首鋼的比賽本季從去年11月起的38場比賽中只有14場比賽打出大分賽果(大分率僅37%)，6/20復賽之後的8場比賽甚至只打出一場大分(大分率13%)，相信北京首鋼的防守以及尤度的火鍋能力，勇敢投注小分準沒錯！

(中時電子報)