據路透9日報導，大陸最大的同志交友平台母公司藍城兄弟BLCT.O的創始人兼執行長馬保力8日表示，公司專注於在亞洲擴張；他強調，旗下平台Blued已經在大陸、印度、韓國和越南獲得最大的市占率，是否進軍西方市場還在進一步評估。

8日上市首日，藍城兄弟開盤價20.45美元（下同），較發行價16元高開28％；之後多次熔斷，最高觸及35.89元，收盤價為23.43元，較發行價上漲46.4％。在首次公開發行（IPO）中，籌資8480萬元，估值為6.14億元。

面對近期國際社會對於大陸應用程式的封殺，尤其，印度在與大陸發生邊界衝突後，封殺了59個大陸的應用程式，包括TikTok與微信，問及藍城兄弟是否擔心被印度鎖定，馬保力表示，有信心取得當地政府與監管者的信任，公司的數據隱私保護符合印度的標準。目前，Blued並沒有在印度禁止的名單上。

藍城兄弟成立於2011年，藍城兄弟表示，他們在超過210個國家擁有4900萬個註冊用戶，每月活躍用戶數達600萬，其中，49％來自大陸以外的地區。

(旺報 )