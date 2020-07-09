外交部上周宣佈將重啟駐關島辦事處，引來台美更進一步軍事合作的聯想。外交部發言人歐江安今天強調，「軍事合作不是我們在關島設處的考量，如果各方面情況配合希望八月至九月之間開館。」

歐江安說，關島辦事處重啟主要是增加雙邊經貿往來、鞏固太平洋友邦邦誼、提升海洋合作、旅外國人急難救助服務，至於各界猜測的軍事合作，並不是我們在關島設處的考量。

關島位居第二島鏈核心位置，是美國在西太平洋重要軍事基地，整個關島約有三分之一是軍事基地，包括關島海軍基地、安德森空軍基地、軍火庫、通信站等。美軍近期在關島動作頻頻，派駐超音速轟炸機B-1B、派駐奪島部隊、舉辦奪島演習。

此外，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）日前正式任命哈吉（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）為駐台代表。哈吉是政治學者，也是資深外交官，曾在索國財政部工作，負責戰略規劃和總體經濟政策改革。

歐江安說，目前到索馬利蘭航線還沒恢復，要等疫情許可的情況之下，等哈吉代表來到台灣，我們才選擇適當時間雙方同時揭牌。

(中時 )