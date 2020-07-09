尋求四連霸的軟體銀行鷹本週在主場與洋聯龍頭樂天金鷹進行6連戰，打完前兩戰1勝1敗平分秋色。首戰雙方先發投手千賀滉大與弓削隼人表現中規中矩，軟銀靠著較佳的長程火力發揮以4比3收下勝利，次戰雙方投手都壓不住陣腳，樂天在打擊戰中以12比8扳回一城。本週雙方剩餘的4場交手，是樂天能續當奧客或是軟銀能止跌回穩呢?

軟銀季前大手筆簽下日職單季全壘打紀錄保持人巴倫汀(Wladimir Balentien)與坦帕灣光芒前大物投手摩爾(Matt Moore)，一投一野的重磅補強展現強烈衛冕企圖心。但兩門重砲戴斯潘(Alfredo Despaigne)及葛拉西亞(Yurisbel Gracial)受到新冠肺炎影響，目前仍困在古巴無法歸隊，王牌千賀滉大也因右臂不適遲至7月才歸隊，無法以完整陣容應戰讓軟銀開季戰力大打折扣。除此之外，牛棚頻放火也拖垮球隊勝率，岩崎翔與松本裕樹兩名主力中繼防禦率都超過10，本季已有四場賽事被牛棚砸鍋，在戰力短缺與後防崩盤的雙重打擊下，軟銀目前僅以7勝9敗落居洋聯第四。

樂天金鷹本季投打戰力有顯著成長，淺村榮斗目前以9轟暫居洋聯全壘打王，季前簽下的前中日龍洋砲羅梅洛(Stefen Romero)及明星內野手鈴木大地同樣砲聲隆隆，團隊場均得分從上季的4.27大幅進步至本季的6.35，取代軟銀成為洋聯打擊最凶猛的隊伍。投手戰力上，球團除了挖來前澤村賞得主湧井秀章，補上美馬學離隊後的輪值空缺，也盤來自美歸國的「和製潛水艇」牧田和久，與宋家豪、森原康平組成勝利組牛棚。開季至今，樂天不僅牛棚戰力堅強，則本昂大及湧井秀章也稱職扮演前段輪值的角色，二年級生弓削隼人穩定的表現更增加了輪值深度，目前團隊防禦率3.18高居洋聯之冠，穩定的投打戰力讓樂天以12勝5敗在洋聯獨走。

從前兩戰比賽內容觀察，軟銀打線僅有打出三轟的柳田悠岐具有威脅性，松田宣浩的冰冷手感，更是讓軟銀打擊無法串連。打線完整的樂天除了長打火力穩定發揮，後段棒次也都能提供適時一擊，預期將繼續帶給軟銀投手群巨大的挑戰。投手方面，軟銀首戰推出千賀滉大後，輪值中僅剩東浜巨能給球隊安定感，而樂天前兩戰推出弓削隼人及湧井秀章兩名強投後，武器庫尚有則本昂大及岸孝之兩把劍尚未出鞘，估計樂天在投手戰力跟深度也力壓軟銀。

過去戰績輝煌的軟銀本季大多場次仍被莊家所看好，但戰力未臻理想導致讓分過盤率僅有3成5，本週主場作戰的軟銀勢必會被莊家繼續「高估」，而投打占優勢的樂天本季讓分過盤率高達7成6，因此投注「樂天讓分玩法勝」是最理想的選擇。

(中時電子報)