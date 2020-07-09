因應新冠肺炎疫情影響，政府推出「振興三倍券」方案，第一波預購時期，已有超過千萬人登記，其中以紙本實體券為熱門選擇，然而其實不只有三倍券，各部會搶加碼，像是農委會推農遊券、體育署則是動滋券、文化部則推出藝FUN券，不過，藝FUN券有限量，想要搶，第一步是先下載APP。但是針對藝fun、農遊、動滋券部分，有網友則是認為「搞這麼麻煩，為什麼不直接像以前一樣發『3600』?」

各部會推出的振興券引發網友議論紛紛，就有人在批踢踢上貼文質疑，「欸，限量是怎樣? 這些券有人可以一次全拿嗎?搞這麼麻煩，為什麼不直接像以前一樣發「3600」?有沒有搞一堆券到底要怎麼拿怎麼用的八卦?」也有網友留言寫下，「就是不想發給你，有問題嗎？」、「你以為那些你想要都抽得到喔」：不過，也有網友認為「個人覺得它(藝FUN券)某些方面設計得比三倍券好耶」、「免錢的當然最好」。

不過，其實有很多民眾對於農遊券、動滋券、藝FUN券，都有許多疑惑，以下為三種券的重點整理：

三券差異比較。(莊雅婷製表)

◎藝FUN券：為振興藝文產業發展，鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部加碼推出每份600元之「藝FUN券」，預計發行200萬份，將於18日上午9點至20日下午9點，開放民眾一人一機下載「藝 FUN券」APP並完成註冊，另於21日中午12點採公開抽籤方式，公布獲得「藝FUN券」的幸運人選。

藝FUN券。(取自文化部)

◎動滋券：為了鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後展開「防疫新生活」，積極參與運動活動，教育部提撥20億運動發展基金，準備發放400萬份每張面值500元的「動滋券」，堪稱「體育振興券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。民眾可於20日至26日至「動滋網」登記資料取得抽籤資格。預定於28日下午3時30分在律師公證下辦理公開抽籤。

動滋券。(取自動滋網)

◎農遊券：每份250元之「農遊券」，預計推出500萬張，利用電腦或手機於活動網頁登記資料申請，若經抽籤抽中者，該手機號碼將收到農遊券電子票券之簡訊通知。依農委會正式公布時程(預計7月上旬)，相關資訊均會即時更新於農業易遊網。

農遊券。(取自農業易遊網)

(中時電子報)