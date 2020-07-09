歐系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，看好瑞昱下半年營運各產品線持續成長，將瑞昱目標價由300元調升到415元、給予優於大盤評等。

瑞昱第二季營收季增加173億元，季增加8.9%，改寫季度營收歷史新高，其中PC周邊佔比增長達的28%。

瑞昱6月合併營收60.79億元、月增長6.2%、年增長21.6%，也是首度站上60億元大關，創單月營收歷史新高，瑞昱6月的業績增長來自於TWS(無線藍芽耳機)、IoT(物聯網)和電視SoC(系統單晶片)。

以各產品線來說，歐系外資表示，儘管TWS單位隨著價格變動，但瑞昱第二代TWS晶片的毛利率依舊高於公司平均水平，預計第三季有機會看到明顯成長力道，至於利潤較低的電視產品，目前產品組合也慢慢加佳，下半年隨著新品推出，預計電視產品的銷售額可望相較上半年成長5%，整體預估，下半年PC周邊、電視和消費性產品都將持續回升，將瑞昱目標價由300元調升到415元、給予優於大盤評等。

另外，由於物聯網和網絡需求不斷增長，外資看好瑞昱處於一個良好的增長周期中，上半年因新冠肺炎，年成長更達10~15%。展望長線，歐系外資指出，瑞昱在TWS導入ANC(自動降噪)功能下，ASP將更接近2美元，PC和路由器也將隨著Wifi 6升級迎來新商機，車用乙太網路也已開始出貨，未來3~5年都將持續成長，整體市場規模達10億元美金，目標鎖定25%的市場份額。

(時報資訊)