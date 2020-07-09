據住展雜誌統計，近三年危老建案推案量呈現年年創新高的態勢，今年上半年危老建案數量達16個、總推案量約162億元；建案數量比去年全年大增約四成五，推案量則比去年全年成長67億元、增幅高達約七成。住展雜誌研發長何世昌表示，危老重建因給予高額容積獎勵，且又不需經過都審，已經成為業界最熱烈追逐的開發模式，未來推案建數與案量甚至有機會超越都更，成為推案新主流。

住展雜誌統計，今年北台灣上半年危老建案總推案量已達162億元，下半年還會有不少指標案將陸續推出。北台灣上半年開賣的危老建案中，以台北市案量達132.5億元案量最多，其次為新北市28億元，新竹市僅約1.7億元，桃園等其他縣市則暫時掛零。由於台北市危老核定案數量持續飆高，未來推案量繼續擴增已是既定趨勢。

何世昌分析，與一般建案相比，危老建案銷售成績更為亮眼原因有二，一是危老建案多位在都會鬧區，區段條件優良。像這種位在菁華地段的建案，基地周邊人口稠密，除了擁有在地豐沛的自用買盤外，還有堅實的投資置產需求，再加上菁華區新房子供給量原本就少，因而成為熱銷的保證。

二來是危老建案的地主分回戶比例較高，建商的可售戶數略少，通常都只有數十戶，極少超過百戶，不像重劃區一個建案可售戶數動輒數百戶到上千戶，所以跑到完銷終點線的速度更快。

何世昌認為，因危老開發變數低、容積獎勵項目明確，以及開發時程較短而獲利可以快速入袋，堪稱房地產最強煉金術，不管是老屋的所有權人或開發商，都難以拒絕如此優渥的條件。預計接下來幾年，危老建案推案量年年飆新高應是不變的趨勢。

(時報資訊)