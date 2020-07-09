潛水是感受綠島魅力最熱血、最直接的方式（記者林怡宣攝）

準備好迎接夏日炙熱的陽光了嗎？！在台灣渡假，皮膚也能曬成巧克力色，熱情四射的綠島，絕對是離島旅遊首選，加上交通部7月1日推出「安心旅遊國旅補助」，對離島加碼補助，還不跟上國旅浪潮嗎？

隨著後防疫時代的到來，走出戶外享受大自然，細細品味台灣之美成為全民顯學。此時，規劃綠島三天兩夜的輕旅行，親自感受慢活步調，親眼見證太平洋多樣的海洋景觀，一定能為這個夏天，寫下最熱血的篇章。

享綠島的員工表示，不下海浮潛、不下海潛水來綠島幹嘛！綠島位在台灣東邊，有著舉世聞名的海底溫泉、海洋生態景觀、豐富的人文歷史及原民風情，不僅享有「世界遺珠」美稱，更是著名的潛水天堂。

近來綠島最著名的秘境就是「藍洞」，尤其是從洞穴深處往洞口望去，一片湛藍印入眼簾，此起彼落的驚嘆聲，「台灣好美的感動」湧上心頭！

享綠島員工驕傲的說，綠島還有很多大家都不知道的玩法、不知道的秘境，期待台灣民眾能到綠島來一探究竟，保證不枉此行！

台灣Go好玩-綠島篇1

(中時 )