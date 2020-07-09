11：24花蓮近海規模4.8地震 花蓮、宜蘭最大震度3級 11:312020/07/09 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 11：24花蓮近海規模4.8地震，花蓮、宜蘭最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天上午11:24發生規模4.8地震，震央在花蓮縣近海，深度27km，最大震度分別是：花3宜3投2中2竹2苗2桃2彰2雲2北1嘉1。 (中時電子報) #地震 #天氣 #氣象 #花蓮 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 京惶不失措 24小時鎖定新發地 04:102020/07/06 話題觀察 祭優惠自救 買24小時券免費登101 04:102020/07/06 地方新聞 覆舟水深僅150公分 當天2艇14人落海 11人自行游上岸 16:242020/07/06 軍事 北京新一波疫情爆發後 昨首見單日零確診 09:572020/07/07 兩岸 24歲迪士尼男星驟逝死因不明！最後PO文曝光 10:412020/07/07 娛樂 振興三倍券 虹韻助聽器破天荒再加碼11倍 11:042020/07/07 財經 吃芒果冰、賞日出、迎火爺，西拉雅夏秋季活動11日開跑 14:302020/07/07 寶島 陸開放式互惠基金 前五月規模增20％ 04:102020/07/08 全球財經 新北警強力掃蕩幫派 淨化暑期治安 18:382020/07/08 社會 24條走讀路線 體驗山海美景 04:102020/07/09 地方新聞 生活熱門新聞 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 搶6款中衛口罩！Yahoo奇摩今早11點開賣 各通路整理包 - 生活 露黑森林假coser為何遭圍剿？動漫圈曝關鍵原因：超生氣 - 生活 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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