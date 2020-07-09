總統府祕書長蘇嘉全外甥、公股掌控的唐榮前總經理張仲傑任內涉4大弊案，但時任經濟部長沈榮津昨稱唐榮案經查無具體違法，但觀感不佳，因此尊重國營會建議，去函唐榮要求改善。對此，國民黨團總召林為洲說，沈榮津發的公文載明確有違失，沈的回應明顯自打臉，顯然在包庇唐榮，今天將主動向雄檢告發。

林為洲說明，經濟部政風室調查相關弊案後有四種結果，其一查無實據簽結；其次是查了屬實移送廉政署或檢調法辦，需經主管機關簽核，或者因事涉主管機關本身，不需經主管機關，可直接送廉政署查辦；最後則是查察確有違失，但認為還不到移送標準，請主觀機關簽核，要求違失機關檢討改進。

林為洲表示，唐榮不銹鋼前總經理張仲傑涉4起弊案，經過經濟部政風室調查屬實，但僅要求該公司檢討改進，問題的根本在於，為何此份公文列為密件，不向國會議員報告政風室查察結果。

針對總統府祕書長蘇嘉全昨反駁稱國民黨不實指控，林為洲質疑「到底哪一塊事抹黑？」，首先張仲傑的確是蘇嘉全的外甥，而且弊端是經過政風室查明屬實，但查好後卻沒有懲處，也沒有檢討報告，甚至列為密件，「請問我哪一點講錯？」

林為洲指出，由於唐榮是上櫃公司，沈榮津昨強調列為密件是因為怕影響唐榮公司的營運，此話一出，對照經濟部密件給唐榮載明確有違失，明顯是自打臉的說法，顯然在包庇唐榮，今天將擬好告發訴狀，向雄檢告發。

(中時 )