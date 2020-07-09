立法院臨時會正在處理國民參與刑事審判草案，民進黨力挺司法院提出的參審制，在野黨則要求陪審制或陪審參審一併試行，經朝野協商後，全案預計20日交由院會逐條處理。國民黨立委李貴敏今表示，全民期待司法改革是真改革不是假改革，希望民進黨懸崖勒馬，提高司法改革透明度及人民參與。民進黨團書記長鍾佳濱強調，司法改革應審慎執行，不是冒進支持兩制併行，而是支持單一制度試行。

人民參與刑事審判採取參審制或陪審制爭論許久，民進黨團支持司法院提出的參審制，國民黨、民眾黨及司改團體主張兩併試行，時代力量則是挺陪審制。國民黨及司改團體更質疑，民進黨過去行動綱領支持陪審制，現在民進黨執政後改支持參審制，前後矛盾。

李貴敏與鍾佳濱今上午共同接受電台專訪再度隔空交鋒，李貴敏指出，國民黨執政時期主張官審制，當時民進黨在野稱不信任司法，批評是假改革；2016年政黨輪替後，司法院推出參審制，民進黨稱是真正改革者，但比對一下兩者條文，參審制跟官審制條文幾乎一模一樣，只不過是換個名字改稱國民法官。

李貴敏說，民進黨推的參審制，重要核心是想透過人民價值去約束職業法官，但如果擔心國民法官不懂司法制度，職業法官與國民法官中間私下討論過程應該要全程錄音錄影，避免職業法官在不公開透明的狀況下去誘導或影響國民法官。

鍾佳濱則說，民進黨推參審制是要實質打破職業法官壟斷的司法審判實務，目的是要跟憲政接軌的制度，同時也牽涉到被告、被害人權益，引進國民法官參與審判，是希望讓法官、法院判決能夠更符合社會期待。

鍾佳濱強調，陪審制、參審制無優劣之分，而是思考如何銜接現行制度才是關鍵，必須考量各種狀況，希望審慎進行，讓改革逐步落實。

(中時 )