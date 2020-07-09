國民黨祕書長李乾龍日前在廣播節目中，被問到前主席朱立倫是否在鬥黨主席江啟臣？他笑說「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」，引發不小爭議！對此，資深媒體人韋安認為，江唯一的黨內對手，反而是國民黨中央委員連勝文，他說「等著看吧。連公子快忍不住了」。

日前有報導指出，朱立倫、江啟臣明年將有黨主席之爭。對此，李乾龍脫口說出「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」。然而，李下節目後經黨中央幕僚提醒，即主動致電朱的核心幕僚，請代向朱解釋絕無惡意。此外，朱則傳三句話的簡訊給江啟臣，內容是「綠營見縫插針，藍營還要配合演出，實在令人費解」。正在國民黨桃園市黨部的江啟臣也回傳簡訊給朱，認同是綠營見縫插針，並代李緩頰，表示會向媒體解釋。對於朱是否選明年黨主席？近朱人士說現在要注意的是如何改革國民黨，讓黨重新振作，不是談主席選舉或個人位置的時候。

韋安在臉書指出，江啟臣搞改革，迎合一半人，也得罪另一半人，長遠的成效還要再觀察。至於朱江之爭的結局，韋安認為，明年是朱立倫的贏面大，但未來是屬於江啟臣的。時間會站在「年輕人」這邊。

此外，韋安斷言，江啟臣唯一的黨內對手，反而是連勝文，「等著看吧。連公子快忍不住了」。

(中時電子報)