李眉蓁日前在臉書PO出「市長」公開行程。（圖／摘自李眉蓁臉書）

高雄市長補選將於8月15日投票，國民黨參選人李眉蓁日前在臉書PO出公開行程自稱「市長」，引來部分網友不滿表示「哪來的自信？」對此，李眉蓁解釋是小編筆誤，表示團隊很可愛，私底下有時候會開玩笑叫她市長，之後會多加留意。

李眉蓁6日總質詢面對代理市長楊明州，自信表示「你也有可能交接給我」，並將總質詢定位為「代理市長、預習交接施政報告」。

此外，李眉蓁播放先前其他議員質詢勞工局的畫面，代理局長給藍營議員一套數據，卻跟民進黨議員說「數據我會後再整理給你」，顯然有差別待遇，讓李眉蓁怒嗆「8月15日以後，不是民進黨當市長，是我李眉蓁當市長，請你搞清楚狀況」。

日前李眉蓁在臉書公開行程中自稱「市長」，部分網友留言表示「自我感覺良好爆棚」「市長是楊明州吧，妳哪位？」但仍有不少支持者給予加油。

昨（8）日李眉蓁受訪時表示，是小編筆誤，因團隊都是年輕人，私下開玩笑會叫她市長，行程表上忘了加上「候選人」，之後會更加注意。

(中時電子報)