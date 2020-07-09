瑞軒（2489）公告6月營收約15.04億元，月增2.6％、年成長5.66％，累計第二季合併營收約40.15億元，相比前一季成長35％，年減8.29％。

隨著疫情趨緩，瑞軒蘇州廠營運恢復正常，而且第二季中國電視拉貨回溫，帶動出貨增加。此外滑鼠、和Webcam等電腦週邊產品需求強勁，帶動越南廠出貨規模放大，第二季營運將大幅改善。

瑞軒9日早盤大漲，午盤漲勢收斂，上漲逾3％，均價約8.57元。

(工商 )

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