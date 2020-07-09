疫情解封、餐飲市場回溫，香格里拉台北遠東國際大飯店鎖定貴婦與粉領族群，攜手知名保養彩妝品牌 Chantecaille「香緹卡」跨界合作，自7月11日至9月13日期間於館內全新換裝的馬可波羅酒廊限定推出「鑽石級週末午茶約會」下午茶，每位1,080元外加一成服務費，包含「香緹卡」限定精美體驗禮。另外，使用振興券每一千元可抵用1,200元。

「鑽石級週末午茶約會」下午茶標榜運用香緹卡品牌中最頂級鑽石保養系列的天然植萃元素與精緻細膩質感，結合主廚創意與精選食材，並融入「香緹卡」堅持環境永續與自然互惠共生的品牌精神製作，強調讓享用者感受夏日清新自然且優雅迷人氣息。

以主廚推薦茶點「蘑菇卡布奇諾慕斯襯魔鬼鵪鶉蛋」為例，是採用有「卵中佳品」之稱的鵪鶉蛋入饌。以台中新社香菇切薄片加少許百里香、迷迭香、橄欖油和胡椒調味，將其打成細緻慕斯並加入奶油起司和打發的鮮奶油，使其口感綿密如同「鑽石級系列」給予肌膚的光滑滋潤。以天然食材-蛋殼作為甜點容器也呼應「香緹卡」對自然環保的重視，而鵪鶉蛋亦象徵新生命，讓肌膚散發宛若新生的健康光采。

「燒烤雲林鰻魚佐脆米餅」則是特選雲林鰻魚，將其以150度高溫烤10分鐘，再將鍋巴以高溫160-170度炸1分鐘立刻起鍋。鰻魚含有豐富的維生素，搭配口感酥脆的鍋巴，創意詮釋獨特風味的精品新版鰻魚飯。而「干貝塔佐漬香橙」是選用富含高蛋白且低脂肪的進口干貝，以少許鹽和胡椒煎至上色，再以柳橙、乾蔥和檸檬汁製成莎莎醬置於底部和干貝上，柳橙的酸帶出干貝的鮮甜，而干貝彈牙口感呼應「鑽石級系列」滋養肌膚，讓皮膚澎潤有彈性。

「橙香繽紛法式閃電泡芙」傳遞的是鑽石級系列中獨特成分橙花水，橙香不止在肌膚上可以達到舒緩的效果，食用富有橙香的甜點也可以舒緩、放鬆情緒。這款以橙香奶油作為內餡，外表裹著一層香草風味的泡芙，再以一顆甜橙果凍點綴，清爽的口感最是適合這個仲夏時節，號稱是一款讓人心情和肌膚都美麗的必吃甜點。

(工商 )