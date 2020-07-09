藝人陳建州是演藝圈炙手可熱的主持人，不過手頭節目收掉後粗估單月損失破百萬，生活重心也轉而放在家庭跟球隊，昨天突然在臉書PO文：「Dear親愛的球迷…今天必須跟夢想家的家人和支持者說聲抱歉了。」立刻引起網友議論。

陳建州表示將接任職籃聯盟執行長角色，不得不卸下夢想家領隊和股東的身份，想藉此讓球迷和聯盟各隊看到自己的決心和誠意，他感謝夥伴三年來的共同打拚，以及體諒和包容，絕對是人生中最美好又難忘的回憶，即便真的非常不捨，還是得到做出此決定的時候，因為想把這些年累積的經驗和專業，服務到更多喜愛籃球的球迷和所有球團，因此畢竟做了這個決定，對大家來說確實不是一件容易的事。

陳建州強調人生的下半場，將以職籃聯盟執行長的角色，為所有球隊和球迷服務，未來將全心投入在這個任務上，把這件事做到最好來回饋社會，也再次感謝所有球迷的諒解。

(中時電子報)