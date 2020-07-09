61歲呂姓男子2019年8月6日，疑因財務及感情問題，一時情緒失控，憤而持生魚片刀猛刺王姓大陸籍配偶53刀後逃逸，直到大女兒上完夜班返 家，赫然發現母親倒臥在房間的血泊中，驚嚇之下趕緊打119報案， 王女送醫不治。歷經一、二審均將他重判有期徒刑12年8月，最高法院今(9日)駁回上訴，將呂男判刑12年8月定讞。

檢警調查，行凶的呂男與被害王女相差15歲，王女是呂嫌再娶的妻子，2人育有2女，但婚後感情不佳，呂有家暴紀錄，屬於家暴高 風險家庭，目前經營檳榔攤為家庭主要收入。

由於呂年紀大且有輕度中風，行動有些不便，夫妻2人經常為了金 錢財務問題大聲爭吵，鄰居都有耳聞。2019年8月5日晚間2人就自在檳榔攤發生口角，隔日凌晨1點多，又在家繼續發生爭吵，妻子氣得喊要離婚，呂男被激怒下，衝到廚房拿出拿出20公分長的水果刀，朝妻子猛刺53多刀，刀刀見血，妻子最後渾身是血，倒臥在血泊之中，呂男則趁隙逃逸。但2人吵架聲音之大，甚至把鄰居吵醒，之後吵 架聲音突然停止，沒想到竟然是丈夫持刀殺死妻子後逃逸。

直到在外工作的18歲大女兒上完夜班後回家，察覺家中有些不對勁，推 開房門後，驚見母親倒臥在血泊中，驚嚇得報警送醫後仍不治。警方事後也循線逮捕行兇的呂男。

呂男歷經一審及二審均遭判12年8個月，但二審時女兒因父親中風，數度替父親求情表示不希望父親老死在獄中，最後高院維持原判，並裁准他30萬元交保，經上訴最高法院，仍維持原判駁回上訴定讞。

(中時電子報)